Опубликовано видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

В социальных сетях появились видео из колледжа в Благовещенске, где один из студентов открыл стрельбу. По предварительным данным, один человек погиб и еще трое пострадали.

Как сообщает информационное агентство «Амур.инфо», район оцеплен полицией, студентов колледжа не выпускают из аудиторий. По словам очевидцев, во время занятий один из студентов вышел в туалет и вернулся с ружьем.

Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. Два прозвучали в кабинете, еще три - в коридоре. На кадрах видно, что в аудитории на полу лежит раненый человек. Вокруг здания множество машин полиции.