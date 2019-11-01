Жители севера Сирии возвращаются в свои дома после прихода военной полиции РФ

Здесь границу можно в буквальном смысле потрогать рукой - бетонный забор с колючей проволокой отделяет Турцию от Сирии. Именно тут пункт встречи совместного патруля. Механизм следующий - один «Тигр» подъезжает к воротам и встречает турецкую колонну, вместе они возвращаются на дорогу и начинают движение по маршруту, передает с места событий корреспондент «Звезды».

Российские военные полицейские продолжают отрабатывать маршруты совместных патрулирований. Каждая мелочь должна быть учтена. Пункт пропуска - фактически в чистом поле. Пашня заброшена, ведь боевые действия велись здесь совсем недавно.

«Здесь на пути к границе турецкой есть только одна колея и ездить нужно именно по этому маршруту. Не исключено что окрестные поля заминированы», - рассказывает спецкорр Павел Ремнев.

Колонна проходит мимо небольших населенных пунктов. На асфальте - следы от разорвавшегося снаряда и характерные зазубрины - здесь проходили танки. На обочинах собираются люди. Российские флаги здесь каждому знакомы.

В небольшой деревне патруль делает остановку. Буквально несколько дней назад здесь не было ни одного жителя, люди бежали от террористов. Но как только на дорогах появились российские военные полицейские, стали возвращаться в свои дома. Вокруг российских военных тут же собираются люди. Много детей - и большинство из них мирное время не то что не помнят - не застали.

«Девять лет мы здесь жили в постоянном страхе. В конце концов нам пришлось бежать из наших домов. Но сейчас, когда российская военная полиция патрулирует дороги, все прекратилось, мы чувствуем себя в безопасности», - говорит житель деревни Карамох Асад Али.

Патруль отправляется дальше - за пять часов военные полицейские должны преодолеть полторы сотни километров. На каждой контрольной точке - доклад. Это нужно, чтобы потом понимать, где отряд находится в конкретное время.

«Крайняя точка маршрута - это населенный пункт Бандар Хан. Отсюда в нескольких километрах зона, занятая турецкими войсками в рамках операции "Источник мира". Позади половина пути - мы разворачиваемся на запад - в Кобани», - рассказал корреспондент «Звезды».

Обратно полицейские идут другим маршрутом. Это не только требование безопасности - так патруль охватывает большую территорию. Дороги в основном проселочные, а рельеф усложняется.

Каждый день наши полицейские будут проходить не меньше десяти населенных пунктов, резервы для ежедневной работы есть. Для этого на север Сирии дополнительно доставили около 300 военнослужащих и два десятка новых бронемашин.