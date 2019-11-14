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Река окрасилась в ярко-зеленый цвет во Владивостоке: видео

Дарья Муромова
05:52 14.11.2019
Отмечается, что бурные потоки воды стекают вдоль улицы Фадеева, впадая в бухту Золотой Рог.
© Видео: newsvlru, YouTube © Фото: newsvlru, YouTube

Жители Владивостока бьют тревогу: местная река Объяснения окрасилась в ядовито-зеленый цвет во вторник, 12 ноября.

Отмечается, что бурные потоки воды стекают вдоль улицы Фадеева, впадая в бухту Золотой Рог.

Местные жители обвиняют в случившемся ТЭЦ-2 – оттуда в реку сбрасывается подогретая технологическая вода. Но в пресс-службе Дальневосточной генерирующей компании заявили, что никаких аварийных или внештатных ситуаций зафиксировано не было. В организации также уточнили, что на ТЭЦ не используют химические реагенты, которые могли бы так окрасить воду.

Известно, что через час после обнаружения ЧП вода в реке снова стала прозрачной, пишет newsvl.

Аналогичная ситуация на днях наблюдалась в Челябинске: река Миасс тоже окрасилась в такой же ярко-зеленый цвет. Тогда жители предположили, что изумрудный цвет может придавать уранин – безопасная для человека соль, которую используют для нахождения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя.

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