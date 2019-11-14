Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Забайкалье
Микроавтобус влетел в стоявший на обочине грузовик. Ударом его выбросило на встречку под колеса еще одного большегруза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: yu.cherepanov, Instagram
На 108- м километре трассы Чита – Забайкальск произошло крупное ДТП.
Там, неподалеку от села Агинское, столкнулись грузовик и микроавтобус.
«От удара микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомашиной ЗИЛ-130», - рассказала «Звезде» представитель пресс-службы регионального МВД Лариса Иванова.
В результате аварии шесть человек погибли, еще трое пострадали.
Кадры аварии в Сети публикует очевидец Юрий Черепанов.
На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.