Палата представителей одобрила процедуру импичмента Дональда Трампа
Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента Трампу переходит к публичной фазе.
Президент США Дональд Трамп оценил решение в своем Twitter.
«Величайшая охота на ведьм в американской истории», - написал он.
Также Трамп назвал импичмент «фиктивным» и считает, что демократы впустую тратят время вместо концентрации внимания на решении важных вопросов.
Подобную формулировку американский президент использует не в первый раз. В сентябре, во время встречи с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН говорил, что это «продолжение охоты на ведьм».
Поводом для начала процедуры импичмента послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы утверждали, что глава США оказал давление на коллегу.