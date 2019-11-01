Палата представителей одобрила процедуру импичмента Дональда Трампа

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента Трампу переходит к публичной фазе.

Президент США Дональд Трамп оценил решение в своем Twitter.

«Величайшая охота на ведьм в американской истории», - написал он.

Также Трамп назвал импичмент «фиктивным» и считает, что демократы впустую тратят время вместо концентрации внимания на решении важных вопросов.

Подобную формулировку американский президент использует не в первый раз. В сентябре, во время встречи с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН говорил, что это «продолжение охоты на ведьм».

Поводом для начала процедуры импичмента послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы утверждали, что глава США оказал давление на коллегу.