Могла стать звездой: директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко

Директор школы, которую закончила убитая в Петербурге студентка СПбГУ Анастасия Ещенко, Людмила Озарян поделилась воспоминаниями о девочке.

Педагог назвала бывшую ученицу звездой.

«Это девочка, которая уехала из нашей школы с большим багажом знаний. Именно она повезла богатейший багаж знаний в Санкт-Петербург», - рассказала Озарян.

Семью погибшей она охарактеризовала как образцово-показательную.

«Это ребенок талантливый, который воспитался в очень положительной семье», - добавила директор учебного заведения.

Кроме того, Озарян опровергла заявления подозреваемого в убийстве девушки – Олега Соколова – о том, якобы Ещенко бросалась на него с ножом. По словам преподавателя, бывшая ученица попросту неспособна на такой поступок.

Напомним, 9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова задержали около реки Мойки. В рюкзаке у него были найдены отрезанные руки девушки. В квартире Соколова позже обнаружили голову жертвы, которой оказалась Анастасия Ещенко.

Суд арестовал подозреваемого на два месяца. Тот не стал обжаловать решение и попросил самой жесткой меры для себя.