«Все получится»: США и Турция ищут компромисс по С-400 и F-35

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в достижении компромисса с Турцией по вопросу поставок Анкаре российских ЗРК С-400 и американских истребителей F-35.

«Я думаю, что у нас множество альтернатив. Мы найдем какое-нибудь решение... Я думаю, что все получится хорошо», - сказал Трамп во время пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Белом доме.

Напомним, 13 ноября Эрдоган прилетел в Вашингтон на встречу с Трампом. Американский лидер ранее подтверждал планы обсудить с турецким коллегой увеличение торгового оборота между государствами до 100 миллиардов долларов, а также ситуацию с С-400 и F-35.