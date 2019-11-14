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В Канаде крик «снежного человека» записали на видео

Дарья Муромова
04:58 14.11.2019
Инцидент произошел еще третьего октября.
© Видео: Stargell Blackstar, YouTube © Фото: pixabay.com

Семья из Канады сняла видео, на котором ничего не происходит – слышны только звуки неизвестного происхождения, которые и сами очевидцы, и пользователи Сети связали со снежным человеком.

Инцидент произошел еще третьего октября. Семья отправилась на охоту рядом с городом Су-Лукаут. В 50 километров от города супружеская пара и их внук услышали странный вой, который длился около пяти минут.

«Мы спустились по тропе в поисках дичи. По пути обратно он начался. Когда мы услышали первый крик, я подумал, что это лось, но я поменял мнение, когда услышал его вновь», - сказал очевидец Гино Микис.

Внук Микиса решил прокричать в ответ, на что неизвестный звук только усилился. Тогда семья решила немедленно отправиться к машине, чтобы быстрее уехать из леса, пишет Vice.

Пользователи, увидевшие ролик, заявили, что это бигфут - существо, похожее на человекообразную обезьяну. Правда, его никто и никогда не видел.

В местном министерстве природных ресурсов усомнились, что речь идет о снежном человеке. По мнению биологов, странный звук может принадлежать крупному млекопитающему, например, волку. Но узнать это наверняка невозможно, потому что звук издает нечто, находящееся очень далеко от автора видео.

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