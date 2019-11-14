Битва за тостеры: массовая драка на распродаже в Иваново попала на видео

В Иваново местные жители устроили настоящую битву, после того как один из магазинов объявил массовую распродажу и значительно снизил цену на тостеры. Так, стоимость товара составила лишь 199 рублей.

Желающие приобрести тостер со скидкой собрались у магазина еще перед его открытием. Когда продавцы начали открывать двери, обезумевшая толпа буквально снесла их и прорвалась в зал. Несмотря на угрозы сотрудников магазины нажать тревожную кнопку, покупатели вели себя неадекватно.

Кадры с места опубликованы в Сети.

Очевидцы пишут: тостеры по акции были куплены в первые секунды, а вместе с ними и другие товары.