Битва за тостеры: массовая драка на распродаже в Иваново попала на видео
Желающих приобрести очень дешевый тостер оказалось значительно больше, чем самого товара.
© Видео: Иваново, vk.com © Фото: moyoivanovo, Вконтакте
В Иваново местные жители устроили настоящую битву, после того как один из магазинов объявил массовую распродажу и значительно снизил цену на тостеры. Так, стоимость товара составила лишь 199 рублей.
Желающие приобрести тостер со скидкой собрались у магазина еще перед его открытием. Когда продавцы начали открывать двери, обезумевшая толпа буквально снесла их и прорвалась в зал. Несмотря на угрозы сотрудников магазины нажать тревожную кнопку, покупатели вели себя неадекватно.
Кадры с места опубликованы в Сети.
Очевидцы пишут: тостеры по акции были куплены в первые секунды, а вместе с ними и другие товары.