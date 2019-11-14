«Высокая вода»: новые кадры уходящей под воду Венеции

В Венеции продолжает бушевать феномен «высокой воды», из-за чего затопленной оказалось около 70% территории города. Уровень воды уже достиг 187 сантиметров, что стало рекордом с 1966 года. «Звезда» публикует новые кадры с места ЧП.

На видео каналы уже превратились в настоящие реки с волнами, а жители вынуждены как минимум по щиколотку находиться в воде. Затопило и главную площадь Венеции Сан-Марко. Владельцы бизнесов пытаются защитить свои заведения с помощью деревянных заграждений, но вода все равно продолжает поступать.

Старший метеоролог ВВС Италии Гуидо Гуиди в интервью изданию La Repubblica рассказал, что феномен «высокой воды» вписывается в общую метеорологическую картину.

«Все просто: когда спускается холодное течение с севера, оно несет волну холодного циклона и дожди. Когда теплое течение поднимается с юга, в Средиземноморье устанавливается антициклон жаркого воздуха. Сейчас от Исландии спустился обширный фронт холодного течения, которое в районе Италии попало в море не менее чем на десять градусов теплее, это и вызвало заряд ливневых дождей», - рассказал Гуиди.

Ситуацию усугубил сильный ветер, который спровоцировал «разбухание» лагуны в Венеции.