Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

Временный запрет на экстрадицию в Соединенные Штаты россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в «хакерской деятельности», наложил Верховный суд Израиля.

Причиной этому стала петиция семьи осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар против процесса выдачи Буркова, пишет Jerusalem Post.

Родные надеются обменять россиянина на дочь, а в случае экстрадиции Буркова, вероятность обмена заключенными между странами будет невозможной.

Ранее, 11 октября, гражданка Израиля была приговорена в Химкинском суде Москвы к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

С просьбой о помиловании девушки к Владимиру Путину обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.