Верховный суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар подала петицию против экстрадиции в Верховный суд и рассчитывает обменять дочь на Буркова.
© Фото: pixabay.com
Временный запрет на экстрадицию в Соединенные Штаты россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в «хакерской деятельности», наложил Верховный суд Израиля.
Причиной этому стала петиция семьи осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар против процесса выдачи Буркова, пишет Jerusalem Post.
Родные надеются обменять россиянина на дочь, а в случае экстрадиции Буркова, вероятность обмена заключенными между странами будет невозможной.
Ранее, 11 октября, гражданка Израиля была приговорена в Химкинском суде Москвы к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
С просьбой о помиловании девушки к Владимиру Путину обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.