Токсичные отношения: психолог рассказала, что такое газлайтинг и как его избежать

Термин «газлайтинг» активно набирает популярность в последнее время. Его значение понятно не всем, хотя почти каждый сталкивался с проявлением данного вида психологического насилия.

Как рассказала психолог Анна Девятка, газлайтинг – это отрицание определенных фактов человеком, из-за чего его собеседник ставит под сомнение свою адекватность. Простыми словам, это обесценивание всего сказанного и пережитого.

Как пример специалист приводит человека, который решил поделиться с другом своими проблемами с другом. А тот в ответ говорит, мол ситуация надуманная и ничего подобного не было.

Так, существуют шесть характерных признаков газлайтинга:

- отрицание произошедших фактов

- отрицание адекватности эмоций

- констатация факта неадекватности

- обесценивание успехов

- перекладывание ответственности

- подмена понятий

В своем материале для Marie Claire психолог советует прекратить общение с газлайтерами. А если по каким-либо причинам это невозможно, то важно всегда придерживаться собственной точки зрения и не стесняться дать отпор, когда ситуация того требует.