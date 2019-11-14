Токсичные отношения: психолог рассказала, что такое газлайтинг и как его избежать
Термин «газлайтинг» активно набирает популярность в последнее время. Его значение понятно не всем, хотя почти каждый сталкивался с проявлением данного вида психологического насилия.
Как рассказала психолог Анна Девятка, газлайтинг – это отрицание определенных фактов человеком, из-за чего его собеседник ставит под сомнение свою адекватность. Простыми словам, это обесценивание всего сказанного и пережитого.
Как пример специалист приводит человека, который решил поделиться с другом своими проблемами с другом. А тот в ответ говорит, мол ситуация надуманная и ничего подобного не было.
Так, существуют шесть характерных признаков газлайтинга:
- - отрицание произошедших фактов
- - отрицание адекватности эмоций
- - констатация факта неадекватности
- - обесценивание успехов
- - перекладывание ответственности
- - подмена понятий
В своем материале для Marie Claire психолог советует прекратить общение с газлайтерами. А если по каким-либо причинам это невозможно, то важно всегда придерживаться собственной точки зрения и не стесняться дать отпор, когда ситуация того требует.