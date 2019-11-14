«Огненный шар»: в небе над США пронесся огромный метеорит

Огромный метеорит осветил ночное небо ярко-голубым цветом над американским штатом Миссури. Многие жители успели снять на видео космическое явление и рассказали, что видели его как минимум в двух округах.

Некоторые из очевидцев утверждают, что почувствовали шум от падения, пишет Kmov4.

Оказалось, что именно в понедельник своего пика должен был достичь метеорный поток Северных Таурид. Он славится яркими вспышками в небе в виде пролетающих метеоритов, которые называют «огненными шарами».