«Огненный шар»: в небе над США пронесся огромный метеорит
Некоторые из очевидцев утверждают, что почувствовали шум от падения.
© Видео: Tom Stolze, Jeanie Smith, Twitter © Фото: Tom Stolze, Jeanie Smith, Twitter
Огромный метеорит осветил ночное небо ярко-голубым цветом над американским штатом Миссури. Многие жители успели снять на видео космическое явление и рассказали, что видели его как минимум в двух округах.
Некоторые из очевидцев утверждают, что почувствовали шум от падения, пишет Kmov4.
Оказалось, что именно в понедельник своего пика должен был достичь метеорный поток Северных Таурид. Он славится яркими вспышками в небе в виде пролетающих метеоритов, которые называют «огненными шарами».