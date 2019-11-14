Три очага природных пожаров локализовали в Краснодарском крае

МЧС России локализовало три очага природных пожаров в Краснодарском крае. Как уточнили в ведомстве, все они были зафиксированы в Северном районе.

К настоящему моменту известно еще о четырех пожарах в других частях региона.

Всего к тушению огня были привлечены 388 человек и более 80 единиц техники.

«Продолжает работу межведомственный оперативный штаб по тушению лесных пожаров», - рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Для мониторинга обстановки применяется БЛПА. Причины пожара устанавливают патрульные группы. В свою очередь, инспектора информируют население о пожарах, проводят предупредительную работу, в ходе которой рассказывают о правилах поведения и мерах безопасности.