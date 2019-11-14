«Всеобъемлющее партнерство»: Путин встретился с Си Цзиньпином на БРИКС

Президент России Владимир Путин провел встречу с китайским коллегой Си Цзиньпином в рамках XI саммита БРИКС, который проходит в Бразилии.

Путин отметил прочность и стабильность связей России и Китая, а также их независимость от внешних факторов и хороший потенциал развития. Он также добавил, что основа отношений двух стран – дружба и взаимоуважение.

«Мы проводим консультации на политическом уровне, сотрудничаем в области экономики, на международной арене. Большой объем работы связан с военно-техническим сотрудничеством и военным взаимодействием. Это в полном смысле всеобъемлющее стратегическое партнерство», - сказал президент.

Саммит БРИКС проходит в Бразилии 13 и 14 ноября. В этот раз он посвящен экономике и инновациям будущего. Эти и другие насущные темы обсуждают лидеры России, Индии, Китая и ЮАР.