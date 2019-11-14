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«Счастье не за океаном»: Путин поддержал совет Назарбаева Украине

Дарья Муромова
23:59 14.11.2019
Путин полностью поддержал подход бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по поводу того, что Украина должна искать решение своих вопросов не за океаном, а с помощью компромиссов со странами-соседями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Россия высоко ценит разведение сил на юго-востоке Украины, однако высказывания Киева о возможности отказаться от минских соглашений остаются непонятными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на саммите БРИКС.

«То, что произведено разведение сил в этих двух точках, это хорошо, это мы приветствуем, как действия украинских властей, так и действия непризнанных республик. Правда, тут же появляются какие-то двусмысленности, министр, по-моему иностранных дел сказал, что Украина вообще может отказаться от минских соглашений», - сказал президент, задавшись вопросов, что, в таком случае, обсуждать в «нормандском формате».

Путин полностью поддержал подход бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по поводу того, что Украина должна искать решение своих вопросов не за океаном, а с помощью компромиссов со странами-соседями.

«Он (Назарбаев) исходил из того, что Украина должна искать счастье не за морями. Не за океаном нужно искать счастья, а со своими соседями договариваться, тоже правильный подход», - подчеркнул Путин.

Ранее Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане без участия представителей других стран. При этом глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что двусторонняя встреча Зеленского и Путина не планируется.

Разведение сил на линии соприкосновения в Донбассе является одним из условий проведения встречи в «нормандском формате», в которой участвуют Россия, Украина, Франция и Германия.

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