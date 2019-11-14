Instagram начал скрывать лайки под постами своих пользователей. Об этом сообщили в Twitter соцсети.

«Если вы участвуете в тестировании, вы больше не увидите общее количество лайков и просмотров на фотографиях и видео, опубликованных в ленте, если только это не ваши публикации», - говорится в сообщении.

Ранее нововведение действовало лишь на территории Австралии, Бразилии, Ирландии, Японии, Канаде, Италии и Новой Зеландии. Теперь же практику распространят на весь мир.

В Instagram отметили, что лайки важны многим блогерам. В связи с этим представители соцсети занимаются разработкой инструментов, которые упростят работу авторов с рекламодателями и партнерами.