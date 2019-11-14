СК возбудил дело против мужчины, угрожавшего ножом школьникам и учителю в Ставрополье

Следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело против 63-летнего жителя города Нефтекумска, который подозревается в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Напомним, девятого ноября мужчина с ножом в руках стал приближаться к компании школьников, которые играли на детской площадке во дворах жилых домов. Он начал угрожать им, но в этом время на помощь детям пришла учитель, которая преградила путь нарушителю и стала защищать мальчиков. В ответ на это мужчина схватил женщину за волосы, пытался нанести ей удары ножом, но она смогла вырваться и убежать.

«Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится на сайте СК.

Расследование контролирует центральный аппарат Следственного комитета.