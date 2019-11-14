Адвокат Фадеева объяснил причины роспуска лейбла MALFA

В последнее время здоровье Максима Фадеева сильно ухудшилось, рассказал его адвокат Сергей Жорин. В конце октября продюсеру пришлось вызывать скорую, так как с ним случился приступ ишемической болезни из-за нервного истощения.

Поводом к резкому ухудшению самочувствия стали конфликты с артистами его лейбла - Наргиз Закировой и Олегом Майами.

«Максиму сделали сложную операцию, фактически спасли ему жизнь», - рассказал Жорин StarHit.

После хирургического вмешательства Фадеев осознал, что здоровье дороже и принял решение распустить лейбл, добавил его адвокат. Все права на композиции были переданы артистам.

Сам музыкальный продюсер накануне анонсировал кругосветку с новыми артистами своего лейбла для записи альбомов.