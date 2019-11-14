Самые ожидаемые российские фильмы 2020 года

В 2020 году зрителей ждет как минимум 16 российских киноновинок: от продолжений уже нашумевших фильмов до совершенно новых картин.

Среди долгожданных блокбастеров можно отметить «Вторжение», который выйдет на экран первого января. Продолжение фильма «Притяжение» Федора Бондарчука расскажет о развитии отношений девушки Юли из московского Чертаново с инопланетянином Хэконом.

Еще одной новинкой, которая выйдет в прокат в День всех влюбленных, станет вторая часть фильма «Лед» с Аглаей Тарасовой, Александром Петровым и Марией Ароновой в главных ролях. Напомним, первая часть имела большой зрительский успех и заработала 1,5 миллиарда рублей при бюджете 150 миллионов.

Чернобыльская катастрофа, которая стала одним из кинотрендов 2019 года, также будет актуальна и в 2020-м. Новый проект Данилы Козловского «Когда падали аисты», в котором он является режиссером и исполнителем главной роли, расскажет о трагедии на АЭС в Чернобыле. Продюсером фильма выступил известный кинематографист Александр Роднянский. Премьера назначена на восьмое октября.

Среди других ожидаемых картин «Последний богатырь: корень зла», «Огонь», «Пальма», «Спутник», «Конек-горбунок», «Дорога на Джомолунгму», «Неадекватные люди-2», «Вратарь галактики», «Стрельцов», «Фея», «Серебряные коньки», «Кома» и «Яга. Кошмар темного леса».