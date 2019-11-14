Обманувшего паралимпийцев мошенника оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Валерия Перевозникова, который под предлогом изготовления протезов обманул и ограбил спортсменок паралимпийской сборной России. Согласно решению судей, «бизнесмену» предстоит пробыть в СИЗО до 29 декабря 2019 года.

Перевозникову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, одной из пострадавших является чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по волейболу среди паралимпийцев Елизавета Кунтсман. За ней после покупки протеза числятся 9 миллионов 400 тысяч рублей долга. Вторая пострадавшая - партнер Елизаветы по команде Анна Годовицина, которая должна более четырех миллионов рублей.