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Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%

Василиса Морозова
22:48 14.11.2019
Президент РФ допустил, что в будущем возможно прекращение транзита голубого топлива через Украину, если не удастся договориться в Киевом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российский президент Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины, при этом Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25%, но только при условии прямых поставок.

«Мы готовы работать с Украиной и по транзиту, и по поставкам в саму Украину. Причем, по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, в полтрубы в другую», - сказал российский лидер, назвав эту ситуацию чушью.

По его словам, в реальности «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде к «Газпрому», обостряя ситуацию. Тем не менее, Москва готова достичь любых соглашений, которые могут быть отрегулированы либо по украинским, либо по европейским законам, как будет удобнее Киеву.

«Риск прекращения транзита существует, наверно, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал», - подытожил Путин, отвечая на вопрос журналистов о переговорном процессе с Украиной по газу.

Ранее в «Газпроме» заявили, что новое соглашение с «Нафтогазом» можно заключить только при условии взаимного отказа от претензий.  Однако глава украинской компании Андрей Коболев призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа». Он допустил, что российская сторона в будущем якобы сможет обвинить Киев в воровстве газа, который проходит транзитом через Украину в Европу.

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