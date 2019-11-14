Путин заявил, что Россия готова снизить цену на газ для Украины на 25%

Российский президент Владимир Путин заявил, что есть риск прекращения транзита газа через территорию Украины, при этом Москва готова снизить цену на голубое топливо для Киева на 25%, но только при условии прямых поставок.

«Мы готовы работать с Украиной и по транзиту, и по поставкам в саму Украину. Причем, по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский же газ, но как бы по реверсу со стороны Европы. Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, в полтрубы в другую», - сказал российский лидер, назвав эту ситуацию чушью.

По его словам, в реальности «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде к «Газпрому», обостряя ситуацию. Тем не менее, Москва готова достичь любых соглашений, которые могут быть отрегулированы либо по украинским, либо по европейским законам, как будет удобнее Киеву.

«Риск прекращения транзита существует, наверно, с учетом тех обстоятельств, о которых я сказал», - подытожил Путин, отвечая на вопрос журналистов о переговорном процессе с Украиной по газу.

Ранее в «Газпроме» заявили, что новое соглашение с «Нафтогазом» можно заключить только при условии взаимного отказа от претензий. Однако глава украинской компании Андрей Коболев призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа». Он допустил, что российская сторона в будущем якобы сможет обвинить Киев в воровстве газа, который проходит транзитом через Украину в Европу.