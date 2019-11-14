«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий «Ну, погоди!»

К 50-летию создания культового советского мультсериала «Ну, погоди!», история которого началась в 1969 году, киностудия «Союзмультфильм» снимет его продолжение. Об этом заявила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«По нашему плану - 26 новых серий. Первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года», - цитирует ТАСС выступление главы киностудии на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ).

Как оценила эту инициативу вице-премьер РФ Ольга Голодец, которая курирует сферу культуры, «перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению».

Киностудия мультипликационных фильмов «Союзмультфильм» была основана 10 июня 1936 года. На ней создано более полутора тысяч мультфильмов.