Подложили свинью: дикие кабаны разорили тайник с кокаином на 20 тысяч евро

Дикие кабаны «подложили свинью» итальянским наркоторговцам. Местная полиция во время проведения операции по поимке преступников, случайно подслушала их телефонный разговор.

Из перехваченного диалога стало понятно, что кабаны в лесу региона Тоскана обнаружили тайник с запрещенным веществом и разбрасывают запасы. Раскопав хранилище, животные причинили ущерб бандитам на 20 тысяч евро, пишет Daily Mail.

Как установили стражи порядка, группа преступников возила кокаин из долины Валь-ди-Кьяна в центральной Италии, а затем распространяла наркотики в клубах тосканских городов.