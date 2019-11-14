Путин: поставки С-400 в Индию идут по плану

Российский президент Владимир Путин рассказал журналистам по итогам саммита БРИКС в Бразилии, что поставки ЗРС С-300 в Индию идут по плану.

«Что касается поставок С-400, то все идет по плану. Индийский коллега не просил здесь что-то ускорять, все идет нормально», - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что Индия будет придерживаться всех обязательств, несмотря ни на какое давление извне.

«Будем развивать сотрудничество, в том числе с вооружением, основанном на высоких технологиях», - сказал президент РФ.

Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку 5 полковых комплектов ЗРС С-400 стоимостью более 5 млрд долларов в октябре 2018 года. Сделка стала крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта».