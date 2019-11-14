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Рыбу стало легче ловить из-за попадающих в воду антидепрессантов

Василиса Морозова
21:57 14.11.2019
Эксперты заявили, что антидепрессанты, проникающие из сточных вод в озера и реки, существенно изменяют поведение рыб.
Рыбу стало легче ловить из-за попадающих в воду антидепрессантов
© Фото: Julia Pfeifer, via www.imago-ima, www.imago-images.de, Globallookpress

Шведские ученые выяснили, что следы антидепрессантов попадают в реки со сточными водами, поэтому рыбу в европейских водоемах стало легче ловить.

Специалисты отметили, что, к примеру, используемый для лечения тревоги и бессонницы препарат бензодиазепин сделал рыбу менее социальной, но в тоже время смелее. Тем самым она стала легкой добычей для хищников. Кроме того, рыба потребляла пищу ускоренными темпами, пишет The Daily Mail.

«Решение этой проблемы состоит не в том, чтобы прекратить лечить больных людей, а в том, чтобы попытаться разработать очистные сооружения, способные улавливать экологически опасные лекарства», - заявил Химик-эколог доктор из Университета Умео Джеркер Фик на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки в Бостоне.

Эксперты бьют тревогу, так как эти изменения могут оказать неожиданное воздействие на экосистему. Изменение баланса видов может увеличить риск цветений водорослей.

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