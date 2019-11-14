Нажился на горе: продавец протезов обманул спортсменок паралимпийской сборной РФ

Следователи СК предъявили обвинения в мошенничестве человеку, заработавшему миллионы на чужом горе. Продавец протезов Валерий Перевозников обманул и ограбил спортсменок паралимпийской сборной России.

Елизавета Кунстман, чемпионка мира и двухкратная чемпионка Европы по волейболу среди паралимпийцев, сейчас находится на соревнованиях в Японии. Из России она выехала с трудом: после покупки протеза за 9 номером сборной России числятся 9 миллионов 400 тысяч рублей долга.

Из-за многомиллионной задолженности на соревнования уже не попала ее партнер по команде - Анна Годовицина, клиентка того же продавца протезов. У нее - более четырех миллионов долга. Теперь под угрозой находится выезд спортсменки на Паралимпийские игры в Токио.

«Этих денег никто из нас в руках не держал. Эти счета были открыты без нас. Ни в какие банки мы не ходили», - пояснила «Звезде» Анна.

Все кредиты оформлялись в офисе предпринимателя Валерия Перевозникова, а деньги перечисляли на счет его водителя. По условиям сделки предприниматель должен был изготовить протез. А кредит покрыть компенсацией фонда социального страхования. Однако Перевозников пропал.

«Договор заключался в том, что инвалид свои деньги не тратит. Проценты по кредиту платит протезное предприятие. А сумму основного долга мы получаем из фонда социального страхования после изготовления протеза», - рассказала Ольга Покровская.

Ольга - зарубежный заказчик, из Финляндии. Как оказалась, клиентская база у Перевозникова была широкая. Теперь почти все они - пострадавшие. Еще одна жертва мошенника - байкер, хоккеист и отец семейства Александр Понтус. Теперь на нем кредит в пять миллионов рублей. Его Перевозников «успокоил», что оформит кредит под свое поручительство, таким образом заработав сам и оказав помощь Александру.

«Протез можно получить как натурально, когда есть человек обращается в фонд социального страхования, имея показания. Тогда ему Фонд социального страхования покупает этот протез. Это история долгая. И второй механизм - это через компенсацию. Которая быстрее, да. Но она имеет определенные риски, связанные с мошенничеством», - объяснил депутат Государственной думы, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Сколько еще человек пострадало от действий мошенника - сейчас выясняют. Пока правоохранительные органы сообщили об 11 эпизодах. Следственные действия продолжаются.