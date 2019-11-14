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Обман или иллюзия: как Трамп решает проблемы с Турцией и импичментом

Василиса Морозова
Денис Шурыгин
20:58 14.11.2019
Дональд Трамп пытается потушить все пожары, уверяет, что все хорошо, но в отношениях Турции и США сквозит прохладой, а Конгресс приступил к слушаниям по делу об импичменте.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mike Theiler, Consolidated News Photos, Globallookpress

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400. Отмена сделки невозможна, учитывая стратегическое партнерство Анкары и Москвы, заявил он.

Поэтому все усилия американского президента Дональда Трампа оказались тщетными. Накануне президент США в Белом Доме несколько часов убеждал турецкого коллегу отказаться от использования С-400, предлагая всевозможные выгоды.

Трамп уверяет, что все хорошо, но в отношениях Турции и США явно сквозит прохладой. Переговоры нельзя назвать продолжительными, договориться Трампу с Эрдоганом ни о чем не удалось. Каждый остался при своем мнении, но публично сохранил видимость хороших отношений.

«Приобретение Турцией современной российской военной техники, такой как С-400, создает для нас очень серьезные вызовы. Но мы надеемся, что эту проблему можно решить. Мы попросили наших госсекретаря, министра иностранных дел и советников по национальной безопасности немедленно начать работу над решением проблемы С-400», - заявил Трамп.

Уже поставленные в Турцию российские ЗРК являются главным пунктом разногласий Анкары и Вашингтона. Американцы сочли сделку предательством и перестали поставлять в Турцию истребители F-35. Однако Эрдоган настоял на своем и повторил снова, что не намерен отказываться от использования С-400. Сказал он это по пути в Анкару в самолете в разговоре с журналистами, а в Вашингтоне президент Турции предпочел более сдержанные формулировки.

«Мы откровенно обсудили наши отношения в области оборонной промышленности, в первую очередь, системы С-400 и программу F-35. Мы можем преодолеть препятствия только путем диалога. Я сказал президенту Трампу, что при подходящих обстоятельствах мы могли бы также приобрести ракеты Patriot», - отметил турецкий лидер.

Сам факт встречи двух лидеров можно считать событием, так как совсем недавно Трамп призывал Эрдогана «не быть дураком» и вводил против Турции экономические санкции. А турецкий президент начал операцию против курдов в Сирии. В Белом доме он сделал вид, что не обиделся, но письмо, что считалось выброшенным, привез отправителю.

«Этим вечером я вернул это письмо уважаемому президенту», - заявил Эрдоган.

На днях Трамп снова написал Эрдогану письмо, но уже без оскорблений, а с предложением, от которого невозможно было отказаться. Сделка на 100 млрд долларов в обмен на отказ использовать российские С-400. Однако и это послание, по всей видимости, осталось без ответа.

Переговоры в Белом доме вышли скомканными и не результативными. Дело в том, что Трампу сейчас не до международной повестки, потому что есть дела поважнее внутри страны - Конгресс США приступил к слушаниям по делу об импичменте.

«Я не смотрел трансляцию, смотрел, наверное, где-то минуту. Потому что я был с президентом Эрдоганом, что намного важнее, на мой взгляд. Это обман, который не должен был быть допущен», - отметил президент США.

Обман или иллюзия, но за этим шоу в Конгрессе следит вся Америка: на улицах Нью-Йорка слушания транслируют экраны на улицах. Поводом для скандала стал звонок Трампа украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Якобы президент США давил на украинского лидера, чтобы нарыть компромат на своего политического оппонента Джо Байдена. Трамп отрицает обвинения и обещает опубликовать еще одну запись разговора с Зеленским. Она была сделана раньше той, что уже вышла в свет и обещает раскрыть новые подробности запутанного скандала.

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