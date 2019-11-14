Путин оценил макроэкономическую ситуацию в России

Российский рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты, что говорит об устойчивой макроэкономической ситуации в нашей стране. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Бразилии.

В то же время российский лидер поприветствовал планы Нового банка развития по привлечению рублевых кредитов.

«Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков. Соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа России уже начата. Совместно с Минфином России и Банком России», - сказал президент.

В качестве рекомендации по дальнейшей работе банка Владимир Путин предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это, по его словам, не только повысило бы вес таких валют в качестве альтернативы в международных расчетах в мировой экономике, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах. Таким образом, рубль может быть дополнительным средством расчетов между странами БРИКС.

Владимир Путин также добавил, что в июле следующего года, когда Россия станет хозяйкой саммита БРИКС, в нашей стране к этому событию будет приурочена обширная программа деловых мероприятий. К участию в них приглашаются все заинтересованные объединения, представители бизнеса и официальных кругов пятерки.