В МИД РФ прокомментировали новые заявления следственной группы по МH17

Совместная следственная группа, которая занимается расследованием крушения малайзийского Boeing-777-200 (MH17) в Донбассе в 2014 году, занимается «подгоном» фактов под заранее вынесенный вердикт. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Журналисты попросили ее прокомментировать заявление ССГ о том, что российская сторона якобы повлияла на связанные с крушением самолета события.

«Публикация каких-то материалов, часть из которых сразу оказывается фальшивкой, часть из которых не подтверждается. Мы уже это проходили не раз», - отметила она.

Захарова подчеркнула, что практически сразу было вынесено решение, под которое сейчас подгоняют факты. Поэтому данные заявления нуждаются в тщательной проверке.

«Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное - подгонка материалов, которые бы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», - добавила представитель МИД РФ.

По ее словам, этот вопрос сначала должны изучить эксперты, вынести свою оценку.

В пресс-релизе СГГ было сказано, что следователи собирают сведения о тех, кто мог отдать приказ в военной и административной структуре, в результате чего стало возможно сбить авиалайнер из ЗРК «Бук». Пассажирский Boeing 777 малайзийских авиалиний летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Он потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком, погибли 298 человек. Расследованием занимается Совместная следственная группа представителей Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов.