Опубликован трейлер нового фильма про Губку Боба с Киану Ривзом
В трейлере показаны кадры, где из стога сена с главными героями разговаривает Киану Ривз.
© Видео: SpongeBob SquarePants Official, Youtube © Фото: SpongeBob SquarePants Official, Youtube
В Сети появился первый трейлер мультфильма «Губка Боб в бегах» с музыкой Ханса Циммера. Ролик опубликован на официальном канале Paramount Pictures.
По сюжету Губка Боб и Патрик отправляются на поиски Гэри, которого похитил Посейдон. Кроме того, в фильме появился сам Киану Ривз. Фанаты мультфильма увидят актера в образе перекати-поля. Зрители также увидят рэпера Snoop Dogg и певицу Аквафину.
Создатели отмечают, что впервые в истории франшизы фильм полностью сделали с использованием компьютерной графики. Премьера картины запланирована на 28 мая 2020 года.