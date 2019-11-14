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Опубликован трейлер нового фильма про Губку Боба с Киану Ривзом

Василиса Морозова
19:43 14.11.2019
В трейлере показаны кадры, где из стога сена с главными героями разговаривает Киану Ривз.
© Видео: SpongeBob SquarePants Official, Youtube © Фото: SpongeBob SquarePants Official, Youtube

В Сети появился первый трейлер мультфильма «Губка Боб в бегах» с музыкой Ханса Циммера. Ролик опубликован на официальном канале Paramount Pictures.

По сюжету Губка Боб и Патрик отправляются на поиски Гэри, которого похитил Посейдон. Кроме того, в фильме появился сам Киану Ривз. Фанаты мультфильма увидят актера в образе перекати-поля. Зрители также увидят рэпера Snoop Dogg и певицу Аквафину.

Создатели отмечают, что впервые в истории франшизы фильм полностью сделали с использованием компьютерной графики. Премьера картины запланирована на 28 мая 2020 года.

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