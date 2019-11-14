В Крым на поездах будут возить толстых котов

Компания «Гранд Сервис Экспресс», которая будет заниматься ж/д-перевозками пассажиров по Крымскому мосту на полуостров, готова пускать в поезда владельцев с котами любого веса.

Гендиректор компании Александр Ганов прокомментировал замечания журналистов о том, что в поезде смогут ездить пассажиры с рюкзаками, которые нельзя взять в самолет. Он пошутил, что они будут «с котами», пишет РИА Новости.

«У нас вес кота не важен», - добавил Ганов.

По словам представителя компании, коты смогут ездить в поездах, в купе и в СВ, но животное должно быть в переноске. В плацкартах, уточнил он, животных перевозить нельзя.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» исключила из своей бонусной программы пассажира, который обманом перевез кота весом более 8 кг в самолете из Москвы во Владивосток.