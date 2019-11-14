Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Потомок царской семьи приехал в Санкт-Петербург на культурный международный форум.
© Видео: 78.ru © Фото: spb_today, Вконтакте
Частный микроавтобус в Санкт-Петербурге, в котором ехал великий князь Георгий Романов, попал в серьезную аварию. Как сообщает 78.ru, автомобиль с князем неожиданно занесло влево на Синопской набережной, после чего машина налетела на заграждение трассы и в результате столкновения перевернулась колесами вверх.
По словам главы канцелярии Дома Романовых Александра Закатова, Георгий Романов не пострадал по чистой случайности, поскольку находился на переднем сиденье. Отмечается, что если бы автобус занесло в другую сторону, он улетел бы в Неву.
В любом случае после ДТП великого князя доставили в больницу для обследования. В Санкт-Петербург потомок царской семьи приехал для участия в культурном форуме.