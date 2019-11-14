Великий князь Георгий Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Частный микроавтобус в Санкт-Петербурге, в котором ехал великий князь Георгий Романов, попал в серьезную аварию. Как сообщает 78.ru, автомобиль с князем неожиданно занесло влево на Синопской набережной, после чего машина налетела на заграждение трассы и в результате столкновения перевернулась колесами вверх.

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По словам главы канцелярии Дома Романовых Александра Закатова, Георгий Романов не пострадал по чистой случайности, поскольку находился на переднем сиденье. Отмечается, что если бы автобус занесло в другую сторону, он улетел бы в Неву.

В любом случае после ДТП великого князя доставили в больницу для обследования. В Санкт-Петербург потомок царской семьи приехал для участия в культурном форуме.