Защита Соколова обжаловала арест историка

Адвокат обвиняемого в убийстве аспирантки Олега Соколова Александр Почуев обжаловал арест своего подзащитного.

Как сообщает ТАСС, адвокат заявил, что экс-доцент СПбГУ не подписал апелляционную жалобу, оставив это решение на усмотрение защиты. Почуев также уточнил, что к заседанию не успел подготовить все необходимые документы по избранию меры пресечения, что стало одним из обоснований апелляции.

Кроме того, несмотря на то, что состояние здоровья историка удовлетворительное, Почуев рассказал, что Соколов подавлен морально.

«Он научный деятель, историк… Оказавшись один на один, и ни с кем, кроме следствия и защиты, не может общаться - большая доля вероятности, что он может просто потерять рассудок», - сказал он.

Почуев добавил, что в его планах обратиться в СКР и потребовать прекратить распространять информацию о проводимых следственных действиях.

Как пишет сайт «Комсомольской правды», для себя обвиняемый в убийстве хочет расстрела и настаивает на этом.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил Олега Соколова под стражу до 8 января 2020 года. Историку было предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, Соколов застрелил аспирантку 7 ноября, а в ночь на 9 ноября расчленил ее тело и пытался избавиться от него. Доцента СПбГУ подняли из воды на набережной реки Мойки. В его рюкзаке были найдены оружие и отрезанные руки Анастасии Ещенко.