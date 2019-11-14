Мединский: «Если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?»

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что ажиотаж вокруг доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко, напоминает возникшую после выхода фильма «Джокер» дискуссию.

«Раньше все спрашивали про Джокера, теперь - про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится "Джокер", почему вам не нравится Олег Соколов?"» - ответил министр на вопрос журналиста на Культурном форуме.

Министр подчеркнул, что ему жаль те СМИ, которые «хайпят на человеческой трагедии», и тех людей, которые задают подобные вопросы во время Культурного форума.

«Стыдно, когда СМИ занимаются такой галиматьей и белибердой», - добавил министр культуры.

В кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума Мединский призвал прессу вместо новостей об убийстве Соколовым своей сожительницы заняться освещением проблем культуры.