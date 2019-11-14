В Москве на заседании рабочей группы РФ и ФРГ обсудили международную безопасность
Обсуждались актуальные вопросы региональной и международной безопасности, состояние и перспективы двусторонних отношений по военной линии.
© Фото: Минобороны России
В Москве состоялось заседание российско-германской межведомственной рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности.
В рамках данного мероприятия начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский провел отдельную встречу с начальником главного управления «Политика» Минобороны ФРГ Детлефом Вэхтером.
Были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной безопасности, состояние и перспективы двусторонних отношений по военной линии. Встреча прошла в деловом, конструктивном ключе. Стороны условились продолжить контакты.