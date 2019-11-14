Путин назвал девиз будущего саммита БРИКС

Председательство России в БРИКС в следующем году пройдет под девизом «Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста». Этот девиз огласил президент РФ Владимир Путин, во время выступления на пленарном заседании нынешнего саммита БРИКС, который проходит в Бразилии.

«Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события - саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах», - сказал Путин.

Одной из задач, которую видит перед собою Россия, отметил президент, является повышение эффективности работы пятерки по обеспечению преемственности в реализации тех начинаний, которые были согласованы в последние годы.

Саммит БРИКС проходит 13-14 ноября в Бразилии. Затем председательство переходит к России. Следующая встреча лидеров пройдет в июле 2020 года в Санкт-Петербурге.