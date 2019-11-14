Малышева назвала бесполезные медицинские анализы

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об анализах, которые пациентам не стоит делать, а также тратить на них деньги. Об этом она заявила в эфире своей программы «Жить здорово!».

Первый бесполезный – это тест на антитела к хеликобактер пилори — бактерии, который вызывает язву, гастрит и рак желудка. По ее словам, анализ покажет, что бактерия когда-то была в организме, а не наличие инфекции. Лучше сделать дыхательный уреазный тест.

Малышева сказала, что тест на дисбактериоз также является ненужным, так как подобного диагноза вообще не существует. Она пояснила, что, если врач назначает такой анализ, то это свидетельствует о его непрофессионализме.

По ее мнению, не стоит тратиться и на исследование на вирус Эпштейна — Барр, потому что он есть у всех людей и не опасен. Это касается и теста на цитомегаловирус и герпесвирус. Врачи призвали не тратить их на подобные тесты и сэкономить свои деньги.