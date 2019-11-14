Устроившему стрельбу в Благовещенске проведут посмертную экспертизу на вменяемость

Студенту, который устроил стрельбу в колледже в Благовещенске проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Предполагается, что анализ поможет установить мотивы преступления. Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин расстрелял своих одногруппников из охотничьего ружья, которое принес из дома. Погиб его ровесник, еще трое ранены - они в больнице в тяжелом состоянии. После того как на место прибыли полицейские, молодой человек покончил с собой.

Для расследования в Благовещенск вылетели сотрудники центрального аппарата СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений». О мотивах преступника пока ничего не известно.