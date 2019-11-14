Убийство чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна сочли заказным

Чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна застрелили у жилого дома на Нахимовском проспекте в Москве. Адвокат Карен Нерсисян считает, что убийство было заказным. Своим мнением он поделился со «Звездой».

«Я знаю, что он уважаемый человек, спортсмен. Но в криминале вроде не был замечен. И абсолютно непонятно. То, что убийство заказное, бесспорно. Заказное убийство. Здесь надо разобраться, с чем это связано», - заявил он.

Нерсисян назвал Боляна «хорошим, добропорядочным, патриотом». И добавил, что ему известно только о том, что чемпион мира занимался только тем, что связано со спортом.

«Никакой коммерцией он не занимался», - сказал адвокат.

Уроженца Армении Ашота Боляна застрелили вечером 13 ноября. Сообщается, что убийца произвел несколько выстрелов. Одна из пуль попала в голову и оказалась смертельной. Болян скончался на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.