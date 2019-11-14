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Российский полицейский-корги похвастался новой формой

Василиса Морозова
17:19 14.11.2019
Пользователи Сети поздравили рыжего полицейского с обновкой и засыпали лайками.
Российский полицейский-корги похвастался новой формой
© Фото: corgi_police_dog, instagram

Единственная в нашей стране полицейская собака породы корги, служащая в транспортной полиции Нижнего Новгорода, похвасталась новой формой в Instagram.

© corgi_police_dog, instagram

«Привет, друзья! Доброго вам утра! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка?», - говорится в сообщении.

Рыжий четвероногий полицейский прошел аттестацию по службе в 2013 году, тогда ему было два года. Собака помогает правоохранителям распознавать наркотические вещества.

© corgi_police_dog, instagram

Пользователи поздравили корги с обновкой и отметили, что он стал нарядным в этой форме. Некоторый добавили, что пес напоминает собак из голливудских фильмов.

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