Российский полицейский-корги похвастался новой формой

Единственная в нашей стране полицейская собака породы корги, служащая в транспортной полиции Нижнего Новгорода, похвасталась новой формой в Instagram.

© corgi_police_dog, instagram

«Привет, друзья! Доброго вам утра! Посмотрите, у меня новая форма! Как вам моя экипировка?», - говорится в сообщении.

Рыжий четвероногий полицейский прошел аттестацию по службе в 2013 году, тогда ему было два года. Собака помогает правоохранителям распознавать наркотические вещества.

© corgi_police_dog, instagram

Пользователи поздравили корги с обновкой и отметили, что он стал нарядным в этой форме. Некоторый добавили, что пес напоминает собак из голливудских фильмов.