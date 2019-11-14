МИД РФ признал Жанин Аньес врио президента Боливии

Российский МИД признал Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако Москва учитывает отсутствие парламентского кворума по ее кандидатуре. Об этом заявил замглавы ведомства Сергей Рябков.

По словам дипломата, будущее страны должны решить новые президентские выборы. Сама Аньес в обращении к нации уже пообещала провести их в ближайшее время.

«Понятно, что именно она будет восприниматься в качестве руководителя Боливии на период до решения вопроса о новом президенте через выборы», - сказал Рябков.

Бывший глава государства Эво Моралес, который сейчас находится в Мексике, заявил, что за переворотом в его стране стоят США, и назвал произошедшее политическим и экономическим заговором.

Напомним, Эво Моралес объявил о своей отставке вечером десятого ноября на фоне массовых беспорядков, которые длятся с конца октября. Полицейские Боливии получили ордер на арест подавшего в отставку президента.