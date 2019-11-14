Эрдоган вернул Трампу письмо с советом «не валять дурака»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вернул президенту США письмо, в котором тот советовал турецкому лидеру «не валять дурака» и отказаться от военной операции в Сирии.

Об этом президент Турции сам рассказал журналистам на совместной с Трампом пресс-конференции.

Эрдоган признался, что был весьма огорчен посланием, и заявил: его страна в Арабской Республике борется с мировым терроризмом. Впрочем, главной темой обсуждения двух лидеров стал вовсе не сирийский вопрос.

Как отметил глава Белого Дома, в отношениях двух стран назрел кризис - и все из-за закупки Анкарой российских систем С-400. Эрдоган в своих заявлениях оказался более сдержан.

«Приобретение Турцией передового российского военного оборудования, такого как С-400, создает очень серьезные вызовы для нас. Мы говорим об этом постоянно, мы говорили об этом сегодня и будем говорить в будущем и надеемся, что сможем в итоге разрешить эту ситуацию», - заявил Дональд Трамп.

Эрдоган отметил, что они с Трампом довольно откровенно поговорили о своих отношениях в оборонной сфере, прежде всего о системах С-400 и программе F-35.

«Преодолеть препятствия мы можем только посредством диалога», - сказал турецкий лидер.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп в преддверии переговоров предложил Эрдогану сделку на 100 миллиардов долларов, чтобы урегулировать противоречия вокруг российских ЗРК. Скандал усугубил и без того непростые отношения американского президента с членами Конгресса, в котором в эти дни как раз проходят публичные слушания об импичменте.