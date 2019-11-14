Ледяной дождь превратил Архангельск в один большой каток
Около 15 рейсов отменено в аэропорту Архангельска из-за непогоды и ледяного дождя.
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Архангельск превратился в один большой каток из-за дождя со снегом и минусовой температуры.
Ледяной коркой оказались покрыты не только тротуары и дороги, но и автомобили, и все вокруг. Капризы погоды привели к массовым ДТП на улицах столицы Поморья.
Не повезло и пассажирам в международном аэропорту Архангельска, поскольку взлетно-посадочная полоса обледенела, поэтому пришлось задержать 15 авиарейсов.
По прогнозу Севгидромета, в четверг, 14 ноября, в Архангельске ожидается до 1 градуса тепла.