Ледяной дождь превратил Архангельск в один большой каток

Архангельск превратился в один большой каток из-за дождя со снегом и минусовой температуры.

Ледяной коркой оказались покрыты не только тротуары и дороги, но и автомобили, и все вокруг. Капризы погоды привели к массовым ДТП на улицах столицы Поморья.

Не повезло и пассажирам в международном аэропорту Архангельска, поскольку взлетно-посадочная полоса обледенела, поэтому пришлось задержать 15 авиарейсов.

По прогнозу Севгидромета, в четверг, 14 ноября, в Архангельске ожидается до 1 градуса тепла.