Медведев поручил подготовить отчет о причинах трагедии в Благовещенске

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству просвещения подготовить отчет о причинах стрельбы в благовещенском колледже.

Медведев отметил, что несмотря на предпринимаемые меры, такие происшествия по-прежнему происходят.

«Хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала, что и как организовано в Амурской области, имея в виду и ранее данные поручения, и конкретную ситуацию в данном учебном заведении. А также исполнимость тех требований, которые существуют. Их не формальное исполнение, а исполнение на деле. Ну, естественно, и ответственность местных руководителей системы образования и просвещения в частности», - сказал Дмитрий Медведев.

Сегодня утром 19-летний студент открыл огонь по однокурсникам из охотничьего ружья, которое принес из дома. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей серьезно ранены. Прибывшие полицейские вступили с нападавшим в перестрелку, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

Для расследования в Благовещенск вылетели сотрудники центрального аппарата СК. В частности, им предстоит выяснить, как студенту удалось пронести оружие. Уже известно, что на входе не был установлен металлодетектор. Также в рамках уголовного дела задержан охранник колледжа. Он был сотрудником частного предприятия и, как выяснилось, не имел необходимого разрешения на работу.