В Благовещенске после стрельбы задержан гендиректор охранного предприятия

Следственный комитет РФ по Амурской области задержал гендиректор частного охранного предприятия «Сириус-А» после стрельбы, которую устроил студент в колледже в Благовещенске.

Следователи завели уголовное дело, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), говорится в сообщении ведомства. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемый допустил в здание учебного заведения 19-летнего студента, который устроил стрельбу в колледже.

«Четырнадцатого ноября 2019 года 19-летний учащийся данного образовательного учреждения расстрелял из охотничьего оружия своих одногруппников и совершил самоубийство», - добавили в СКР.

В настоящее время начальника охранного предприятия поместили в изолятор временного содержания.

Студент колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в учебном заведении утром 14 ноября. В результате трагедии три человека пострадали, один погиб. Сам нападающий покончил с собой. СКР возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».