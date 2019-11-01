Устойчивый, суверенный, надежный: новый закон о защите Рунета вступил в силу

В РФ с 1 ноября вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который обеспечит его функционирование в случае угрозы из-за рубежа.

Интернет-операторы должны будут установить специальное оборудование с установленными техническими средствами контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Новое оборудование предоставит государство.

Роскомнадзор тоже будет оснащен новым специальным оборудованием, с помощью которого он сможет управлять сетями связи или давать рекомендации операторам. Служба будет прибегать к таким действиям в случае выявления угроз функционирования Рунета.

Согласно закону, будет создан центр мониторинга и управления Сетью, который будет координировать усилия интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.

Закон о «суверенном» интернете не распространяется на внутренние сети без выхода в Сеть. Информацию госорганов и госпредприятий дополнительно защитят шифрованием.

К первому января 2021 года заработают положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен.

Закон «Об устойчивом Рунете» был подписан президентом России Владимиром Путиным в мае.

Он подчеркнул, что речь идет не об ограничениях в Интернете, а о сохранении независимости в условиях существующих рисков отключения от глобальной сети.