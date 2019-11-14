На площади трех вокзалов в Москве загорелся цветочный склад
Общая площадь пожара в настоящее время составляет 80 квадратных метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В столице в районе трех вокзалов произошло возгорание на складе с цветочной продукцией.
Как сообщил представитель экстренных служб, пожаром объято здание по адресу Комсомольская площадь, дом 1. В настоящее время горит территория площадью 80 квадратных метров, пишет РИА Новости.
Пожарные подразделения выехали на место ЧП. По данным МЧС, размер горящего здания составляет 150 на 30 метров.