Лидер Scorpions спел с уличным музыкантом в Киеве: видео

Лидер немецкой рок-группы Scorpions Клаус Майне спел в Киеве под аккомпанемент уличного музыканта культовую песню.

Украинскую столицу зарубежному исполнителю показал мэр города Виталий Кличко. Они прогулялись по Михайловской площади и по парку «Владимирская горка». Майне прошелся также по знаменитому пешеходно-велосипедному мосту в Киеве.

«Клаус сказал, что много лет приезжает с концертами на Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions. Клаус обещал вернуться», - написал в Facebook Кличко.

Киевский градоначальник признался, что Майне является одним из любимейших музыкантов его юности. На улицах города лидер Scorpions встретил множество фанатов.