Замминистра обороны РФ Руслан Цаликов проверил объекты инфраструктуры 98-й дивизии

Сегодня первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов прибыл с рабочей поездкой в войска Западного военного округа. Первый замглавы военного ведомства совместно с командующим Воздушно-десантными войсками генерал-полковником Андреем Сердюковым посетили 98-ю воздушно-десантную дивизию.

На территории военного городка, где располагаются казармы для военнослужащих, ведутся работы по улучшению условий проживания.

«Министерством обороны готовится решение с целью доведения материальной базы и жилого фонда дивизии до необходимого уровня», - отметил Цаликов.

Также Руслан Цаликов осмотрел отдельный медицинский отряд дивизии, где развернут аэромобильный госпиталь. В нем находится оборудование для всех видов медицинского обследования и проведения необходимых операций. Особенно важными видами медицинской техники в аэромобильный госпитале являются: вертолетный модуль для эвакуации, включающий в себя полный реанимационный комплекс, а также телемедицинский удаленный комплекс для дистанционного контроля за состоянием пациентов.

«Решения, принятые в ходе визита, направлены на повышение уровня благосостояния военнослужащих дивизии. В настоящее время все объекты поддерживаются в надлежащем виде и обеспечивают высокий уровень ее боевой готовности», - сказал Сердюков.

Кроме того, в ходе визита в г. Иваново делегация возложила цветы к памятнику 8 роты – мемориалу, посвященному одной из самых трагических страниц в истории Ивановского соединения ВДВ — авиакатастрофе военно-транспортного самолета Ил-76 в Баку 18 октября 1989 года.